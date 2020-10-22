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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Sassari'ye yenildi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takımına mağlup oldu.
- AA
- 22.10.2020 - 00:00
Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 önde geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 44-30 üstün gitti.
SASSARİ, GALATASARAY'A FIRSAT VERMEDİ
Farkın kapanmasına izin vermeyen ve son periyoda 65-55 önde giren Dinamo Sassari, salondan 93-84 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçında 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak.