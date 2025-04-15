Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u İstanbul'da ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle rakibini 90-74’lük skorla geçerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 106-80 gibi net bir skorla kazanan Galatasaray, ikinci maçta da hata yapmadı ve seriyi 2-0 ile tamamlayarak tur atlayan taraf oldu.

İLK PERİYOT

Karşılaşmaya karşılıklı basketlerle dengeli başlayan ekiplerden Galatasaray, 2. dakikada 7-5 üstünlüğü yakaladı. Ancak Nymburk, hızlı hücumlar ve dış atışlarla üst üste sayılar buldu; özellikle Sehnal ve Hruban’ın katkısıyla 5. dakikada skoru 13-7'ye getirdi. Galatasaray ise serbest atışlardan bulduğu sayılarla oyuna tutundu. 9. dakikada 22-22 eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, çeyreği 25-22 önde kapattı. Bu bölümde Palmer 6 sayıyla öne çıkarken, Cummings ve Buğrahan Tuncer de beşer sayıyla katkı verdi.

SARI KIRMIZILILAR AVANTAJI BIRAKMADI

İkinci periyoda 8-0’lık seriyle başlayan konuk ekip, 13. dakikada yeniden öne geçti: 30-25. Ev sahibi Galatasaray ise bu çeyrekteki ilk isabetini ancak 3 dakika 42 saniye sonra Delgado ile buldu. Ardından Gray ve Buğrahan’ın sayılarıyla 15. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçiren Cimbom, savunmada da vites yükseltti. 17. dakikada farkı 8 sayıya (42-34) çıkaran sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 46-40'lık avantajla girdi.

NYMBURK'UN ÇABALARI YETMEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 59-48. Ancak Nymburk pes etmedi; dış atışlarla bulduğu sayılarla farkı kapattı ve 27. dakikada skoru 62-61'e kadar getirdi. Son bölüme savunmada sertlik koyarak giren Galatasaray, 6-0’lık bir seriyle üçüncü çeyreği 68-61 önde tamamladı.

GALATASARAY DÖRTLÜ FİNAL'DE

Son çeyrekte Palmer’ın hücumdaki etkili oyunuyla ivmesini sürdüren Cimbom, 32. dakikada farkı yeniden açtı: 78-66. Maçın ilk yarısının sonunda sakatlık yaşayan Gray’in yokluğuna rağmen hücumda üretken kalan sarı-kırmızılılar, 39. dakikada farkı 18 sayıya (88-70) çıkardı. Kalan bölümde hata yapmayan Galatasaray, sahadan 90-74’lük galibiyetle ayrılarak Dörtlü Final’e adını yazdırdı.

MAÇIN YILDIZI: JAMES PALMER

Galatasaray’da James Palmer, 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaştı. Skor üretimi, oyunu yönlendirişi ve sahadaki liderliğiyle öne çıkan Amerikalı oyuncu, galibiyetin mimarı oldu. Cummings 17 sayı ve 5 asistle, Buğrahan Tuncer ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Delgado ve Young da 8’er sayı ve 7’şer ribauntla etkili bir performans sergiledi.

MVP ÖDÜLÜ PALMER'A

Karşılaşma öncesinde, Galatasaray’ın skorer oyun kurucusu James Palmer’a Şampiyonlar Ligi son 16 turunun “En Değerli Oyuncusu” (MVP) ödülü takdim edildi. Ödülü, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Natan teslim etti.

Galatasaray: 90 - Nymburk: 74

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray: Cummings 17, Blumbergs 6, Göksenin Köksal, Palmer 24, Delgado 8, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Young 8, Gray 9

ERA Nymburk: Brown 3, Birts 13, Bohacik 15, Bishop 8, Kriz 4, Sehnal 14, Shumate 5, Rylich 2, Hruban 10, Ceaser, Holt

1. Periyot: 25-22

Devre: 46-40

3. Periyot: 68-61

5 faulle oyundan çıkan: 38.11 Brown (ERA Nymburk)