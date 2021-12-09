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    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'u yendi

    FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray, Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını 87-75 mağlup etti.
    • AA
    • 09.12.2021 - 02:30
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    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'u yendi

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef, Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını ağırladı.

    Sarı kırmızılı temsilcimiz, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 87-75 kazandı.

    GALATASARAY 4. GALİBİYETİNİ ALDI

    Bu sonucun ardından Galatasaray Nef 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde PAOK u yendi #1

    Galatasaray Nef: 87 - PAOK Mateco: 75

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya)

    Galatasaray Nef: Bost 16, Trimble 13, Ege Arar 2, Blackshear 7, Purcell 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kravish 7

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde PAOK u yendi #2

    PAOK Mateco: Christodoulou 9, Ogbeide 8, Dileo 10, Love 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Roumoglou 3, Toliopoulos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Jones 15

    1. Periyot: 28-22

    Devre: 48-40

    3. Periyot: 76-58

    Beş faulle çıkan: 32.50 Love (PAOK Mateco)

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde PAOK u yendi #3

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