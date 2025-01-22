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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabında konuk ettiği Saint-Quentin'i 75-73 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve son 16 turuna yükseldi.