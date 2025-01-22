Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı
Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'nın Saint-Quentin ekibini ağırladı.

Rakibini 75-73'lük skorla deviren Galatasaray, bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirerek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Galatasaray, bu etapta Unicaja, Rytas ve Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY: 75 - SAINT-QUENTIN: 73

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Galatasaray: Cummings 24, Blumbergs 12, Palmer 8, Izundu 9, Buğrahan Tuncer 7, Livingston 3, Wallace 3, Sadık Emir Kabaca 5, Göksenin Köksal 4, Delgado

Saint-Quentin: Schwartz 6, Traore 20, Pfister, Moore 6, Kirkwood 11, Robinson 11, Boucaud 3, Olejniczak 6, Silva 10, Goudou-Sinha, Oniangue

1 Periyot: 23-15

Devre: 45-31

3 Periyot: 54-56

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Göktürk Sönmez
Editor