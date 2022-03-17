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    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a 80-69 mağlup olarak tur atlama şansını yitirdi.
    • AA
    • 17.03.2022 - 01:39
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    Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti

    Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına ise 46-45 önde gitti.

    Savunmaların ön planda olduğu 3. periyot 59-59 tamamlandı. Son çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan JDA Dijon mücadeleyi 80-69 kazandı.

    GALATASARAY TUR ŞANSINI KAYBETTİ

    Ev sahibi ekipte Holston 23, Ducote 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da Ndour'un 24 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    Gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti. JDA Dijon ise 3. galibiyetini aldı.

    Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde tur atlama şansını kaybetti #1


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