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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'ndaki 5. maçında Fransız kulübü JDA Dijon'a 80-69 mağlup olarak tur atlama şansını yitirdi.
- AA
- 17.03.2022 - 01:39
Dijon kentindeki Jean-Michel Geoffroy Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-16 üstünlükle geçen Galatasaray, soyunma odasına ise 46-45 önde gitti.
Savunmaların ön planda olduğu 3. periyot 59-59 tamamlandı. Son çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan JDA Dijon mücadeleyi 80-69 kazandı.
GALATASARAY TUR ŞANSINI KAYBETTİ
Ev sahibi ekipte Holston 23, Ducote 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da Ndour'un 24 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Gruptaki 4. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti. JDA Dijon ise 3. galibiyetini aldı.