Galatasaray son 16 turuna kötü başladı Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Telekom Baskets'e 89-76 mağlup oldu.

AA & Ensonhaber

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında Galatasaray, Almanya'da Telekom Baskets deplasmanına çıktı.

Mücadelenin ilk çeyreğinde Walden ve Yeboah ile skor bulan sarı-kırmızılılar ilk 10 dakikayı 25-24 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan temsilcimiz devre arasına 47-39 geride girdi.

Maçın üçüncü çeyreği ev sahibi ekibin 62-56'lık üstünlüğüyle kapandı.

Mağlubiyete engel olamadık

Son çeyrekte rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray parkeden 89-76 mağlup ayrıldı.

Telekom Baskets'te 23 sayıyla mücadele eden Glynn Watson; 20 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Sam Griesel ve 16 sayı, 8 ribaunt üreten Thomas Kennedy galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Galatasaray'da Corey Walden ile Akwasi Yeboah 15'er, David McCormack ile Dee Bost 12'şer, Sadık Emir Kabaca 9, Klemen Prepelic 6, Miralem Halilovic 4 ve Jonah Radebaugh 3 sayı üretti.