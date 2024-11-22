Galatasaray, Sportiva'ya fark attı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sportiva ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı maçta rakibini 76-44'lük skorla mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 4. galibiyetini alarak son maçlar öncesi play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
GALATASARAY, 32 SAYI FARK ATTI
Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 28-16, devreyi de 42-20 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 59-31 üstün gittiği müsabakayı 76-44 kazandı.
GALATASARAY, GRUPTAKİ SON MAÇINA 27 KASIM'DA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılılarda Jisu Park 16, Ayşe Cora 12 ve Cecilia Zandalasini 11 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Portekiz ekibinde ise Alison Cyreena Lewis'ın 19, Pamela-Therese Effangova'nın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında 27 Kasım Çarşamba günü sahasında Çekya ekibi KP TANY Brno ile karşı karşıya gelecek.
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