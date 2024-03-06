Galatasaray, Telekom Baskets Bonn'u mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında temsilcimiz Galatasaray, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibini ağırladı.
İlk çeyreği 28-23 önde geçen sarı-kırmızılılar ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 50-43 önde gitti.
İkinci yarıya temposunu düşürmeden başlayan Galatasaray savunmasını da sıkılaştırarak final periyoduna 72-56 girdi.
Yoğunlukla hücumda boyalı alanı tercih eden temsilcimiz farkı koruyarak maçı 98-85 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini elde ederken Telekom Baskets Bonn ise ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray: 98 - Telekom Baskets Bonn: 85
Hakemler: Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard (İtalya) Fernando Calatrava (İspanya)
Galatasaray: Sadık Emir Kabaca 15, Bost 4, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6, Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Halilovic 12, Prepelic 20, Yeboah 9
Telekom Baskets Bonn: Griesel 10, Watson 19, Kirkwood 11, Pape, Kennedy 12, Flagg 13, Frey 5, Fobbs 8, Sengfelder 7, Koch
5 faulle çıkan: Dk. 31.49 Kirkwood (Telekom Baskets Bonn)
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