Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." denildi.

"Başarılarla dolu bir yıl diliyoruz"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu’ya Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.