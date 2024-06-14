Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." denildi.
"Başarılarla dolu bir yıl diliyoruz"
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu’ya Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.
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