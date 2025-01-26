Galatasaray, Türk Telekom'a yenildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 78-73'lük skorla konuk takım Türk Telekom oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Göksenin Köksal, Wallace 6, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11
Türk Telekom: Alexander 14, Brown 10, Emre Melih Tunca, Bruhnke 2, Bess, Berkan Durmaz 9, İsmet Akpınar 16, Rodas 7, Hanlan 8,Makoundou 12 Mahir Ağva
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