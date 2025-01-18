Galatasaray, Tyrone Wallace'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu tecrübeli basketbolcu Tyrone Wallace ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki ABD'li oyun kurucu ile sezon sonuna dek anlaşma sağlandığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR YIL DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı oyun kurucu Tyrone Wallace ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Türk Telekom forması ile izlediğimiz tecrübeli oyun kurucu Tyrone Wallace, bu sezon başında EuroLeague takımlarından Zalgiris Kaunas forması ile mücadele etmekteydi. Yeni transferimiz Tyrone Wallace'a sarı-kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.