Galatasaray, uzatmada kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 12. hafta maçında Galatasaray, sahasında Türk Telekom'u 106-100 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray, kendi evinde Türk Telekom’u konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 87-87 biterken uzatma sonunda ev sahibi ekip 106-100 kazandı.

Karşılaşmadan 106-100 galip ayrılan Galatasaray, böylelikle 12. maçında 7. kez kazandı. Türk Telekom ise 12. maçında 2. mağlubiyetini tattı.

Ennis 25 sayı ile oynadı

Galatasaray’da Göksenin Köksal 19 sayı – 3 ribaund, Dylan Ennis 25 sayı – 8 asist, Angelo Caloiaro 18 sayı – 5 ribaund ile oynarken Dee Bost 15 sayı – 5 asist, Tyrus McGee 12 sayıyla oynadı. Sadık Emir Kabaca da 11 sayıyla oynadı.

Grant'in 23 sayısı galibiyete yetmedi

Türk Telekom’da Tony Taylor 22 sayıyla oynarken Jerian Grant 23 sayı – 6 asist, Axel Bouteille 18 sayı – 3 asist, Tyrique Jones 14 sayı – 12 ribaund ile mücadele etti. Nathan Sestina 6, Erkan Yılmaz da 16 sayıyla öne çıktı.