Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.157
0.10%
BTXN Coin
6.68
-0.59%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Galatasaray, uzatmada kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 12. hafta maçında Galatasaray, sahasında Türk Telekom'u 106-100 mağlup etti.
    • 24.12.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, uzatmada kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray, kendi evinde Türk Telekom’u konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 87-87 biterken uzatma sonunda ev sahibi ekip 106-100 kazandı.

    Karşılaşmadan 106-100 galip ayrılan Galatasaray, böylelikle 12. maçında 7. kez kazandı. Türk Telekom ise 12. maçında 2. mağlubiyetini tattı.

    Ennis 25 sayı ile oynadı

    Galatasaray’da Göksenin Köksal 19 sayı – 3 ribaund, Dylan Ennis 25 sayı – 8 asist, Angelo Caloiaro 18 sayı – 5 ribaund ile oynarken Dee Bost 15 sayı – 5 asist, Tyrus McGee 12 sayıyla oynadı. Sadık Emir Kabaca da 11 sayıyla oynadı.

    Galatasaray, uzatmada kazandı #1

    Grant'in 23 sayısı galibiyete yetmedi

    Türk Telekom’da Tony Taylor 22 sayıyla oynarken Jerian Grant 23 sayı – 6 asist, Axel Bouteille 18 sayı – 3 asist, Tyrique Jones 14 sayı – 12 ribaund ile mücadele etti. Nathan Sestina 6, Erkan Yılmaz da 16 sayıyla öne çıktı.

    Galatasaray, uzatmada kazandı #2

    Galatasaray, uzatmada kazandı #3

    Galatasaray, uzatmada kazandı #4

    Galatasaray, uzatmada kazandı #5


    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü
    Sağlık

    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!
    Advertorial

    Arkanıza Yaslanın, Yatırım Robotu Size Çalışıyor!

    Eren operasyonlarında 126 terörist öldürüldü
    Gündem

    Eren operasyonlarında 126 terörist öldürüldü

    Görüş Bildir