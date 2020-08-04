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    Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı

    Galatasaray, bir süredir gündeminde bulunan ABD'li basketbolcu Zach Hankins'i transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 16:51
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    Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı

    Yeni sezonun yabancı rotasyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

    Sarı-kırmızılılar, sezonu Maccabi Rishon LeZion forması ile tamamlayan Hankins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Xavier mezunu 24 yaşındaki uzun, Avrupa'daki ilk sezonunda Nymburk ile oldukça başarılı bir süreç geçirmişti.

    Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı #1

    İSRAİL'DE FİNAL OYNADI

    Çek ekibinin forması altında 12.7 sayı, 5.2 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayan Hankins, koronavirüs salgını ile Çekya'da ligin sona ermesinin ardından ise İsrail takımı Maccabi Rishon LeZion'a transfer olmuştu. Takımıyla İsrail'de final oynamayı başaran Hankins; 12.5 sayı, 6.6 ribaunt katkılarıyla öne çıkmıştı.

    Hankins, Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Alex Hamilton ile birlikte Maccabi Rishon LeZion'da takım arkadaşıydı.

    Galatasaray, ABD'li basketbolcuyu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

    Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı #2

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