Galatasaray, Zach Hankins'i kadrosuna kattı

Galatasaray, bir süredir gündeminde bulunan ABD'li basketbolcu Zach Hankins'i transfer etti.

Yeni sezonun yabancı rotasyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bir oyuncuyla daha anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, sezonu Maccabi Rishon LeZion forması ile tamamlayan Hankins ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Xavier mezunu 24 yaşındaki uzun, Avrupa'daki ilk sezonunda Nymburk ile oldukça başarılı bir süreç geçirmişti.

İSRAİL'DE FİNAL OYNADI

Çek ekibinin forması altında 12.7 sayı, 5.2 ribaunt ve 1 asist ortalamaları yakalayan Hankins, koronavirüs salgını ile Çekya'da ligin sona ermesinin ardından ise İsrail takımı Maccabi Rishon LeZion'a transfer olmuştu. Takımıyla İsrail'de final oynamayı başaran Hankins; 12.5 sayı, 6.6 ribaunt katkılarıyla öne çıkmıştı.

Hankins, Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Alex Hamilton ile birlikte Maccabi Rishon LeZion'da takım arkadaşıydı.

Galatasaray, ABD'li basketbolcuyu sosyal medya hesabından böyle duyurdu: