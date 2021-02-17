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    Galatasaray'da Alex Hamilton'la yollar ayrıldı

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Alex Hamilton'un sözleşmesi feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:31
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    Galatasaray'da Alex Hamilton'la yollar ayrıldı

    Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."

    Galatasaray da Alex Hamilton la yollar ayrıldı #1

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