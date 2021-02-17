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Galatasaray'da Alex Hamilton'la yollar ayrıldı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Alex Hamilton'un sözleşmesi feshedildi.
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 10:13
- Güncelleme : 17.02.2021 - 10:31
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncusu Alex Hamilton'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında takımımıza katılan George Alexander Hamilton ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."