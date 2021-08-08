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    Galatasaray'da basketbol takımı Kerem Tunçeri'ye emanet

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktörlük görevine Kerem Tunçeri getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 23:41
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    Galatasaray'da basketbol takımı Kerem Tunçeri'ye emanet

    Sarı kırmızlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın menajerliğini üstlenen Kerem Tunçeri'nin yeni sezondan itibaren sarı-kırmızılı ekibin genel direktörlüğünü yapacağı belirtildi.

    GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

    Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri, 1996-2000 yıllarında sarı-kırmızılı formayı giydi. Kariyerinde birçok kulüpte oynayan Tunçeri, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etti. Tunçeri, 2015-2016 sezonu sonunda oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

    Galatasaray da basketbol takımı Kerem Tunçeri ye emanet #1

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