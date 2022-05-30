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    Galatasaray'da Burak Elmas, Sinan Erdem'i terk etti

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes karşılaşmasında kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.
    • 30.05.2022 - 09:47
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    Galatasaray'da Burak Elmas, Sinan Erdem'i terk etti

    Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Galatasaray Nef'i konuk etti.

    Sinan Erdem Spor Salonunda oynanan maçta, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas maçın bitmesini beklemeden salonu terk etti.

    Kendisine yer ayrılmadı

    Galatasaray cephesinden edinilen bilgiye göre, başkan Elmas saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

    “4 koltuk ayırdık”

    Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmasın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

    Galatasaray da Burak Elmas, Sinan Erdem i terk etti #1


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