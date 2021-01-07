Galatasaray'da Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kulübü, dedesinin vefatı nedeniyle ülkesine dönmek isteyen Courtney Williams'ın kontratının karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, dedesinin vefatı üzerine ülkesine dönmek isteyen Amerikalı basketbolcu Courtney Williams'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-2021 sezonunda takımımıza katılan Courtney Williams, dedesinin vefatı üzerine ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönme ve sezonun geri kalanını ailesiyle geçirme talebini kulübümüze iletmiştir. Bu talep üzerine kulübümüz oyuncuyla yollarını karşılıklı fesih yoluyla ayırmıştır. Courtney Williams'a başsağlığı dileklerimizi iletir, bu sezon takımımıza yaptığı katkılar sebebiyle teşekkür ederiz."

Galatasaray Spor Kulübü