Galatasaray'da Efe Güven'le yollar ayrıldı

alatasaray Kadın Basketbol A Takım Başantrenörü Efe Güven ile yolları ayırdığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Basketbol A Takımı'nda bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, başantrenör Efe Güven ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018’den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

"Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz"

Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven’e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.