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    Galatasaray'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığı açıklandı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 20:48
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    Galatasaray'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

    Sarı-kırmızılılarda, Ekrem Memnun Ocak 2021'de erkek basketbol takımının başına getirilmişti.

    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ocak 2021'de göreve getirilen Ekrem Memnun'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi.

    GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

    Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:

    "2020-2021 sezonu Ocak ayından itibaren, Galatasaray Erkek Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Ekrem Memnun ile bugün itibarı ile yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

    1988 yılında yine Galatasaray altyapısında başlayan antrenörlük kariyerine, Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında Kadınlar EuroLeague Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa ve başarı sığdıran Sayın Ekrem Memnun, geçtiğimiz sezon zor zamanda da elini taşın altına sokmaktan çekinmemiş ve görevi tereddütsüz kabul etmiştir.

    Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, bu sene boyunca da gösterdiği büyük özveri ve Galatasaraylılığı için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

    Kulübümüzün basketbol efsanelerinden ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi de olan Sayın Ekrem Memnun, Galatasaray ailesinin bir parçası olarak kalacak ve Galatasaray var olduğu sürece kalplerimiz bir atmaya devam edecektir."

    Galatasaray da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı #1

     

     


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