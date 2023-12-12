Galatasaray'da Jarell Martin'in diz tendonu koptu Türkiye Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanan Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı Jarell Martin'in sağ diz patellarında tendon kopması yaşandı.

AA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Süper Ligi 11. haftasında oynanan Karşıyaka karşılaşmasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jarell Martin'in muayene ve tetkikleri gerçekleştirildi.

ABD'li oyuncunun sağ diz patellarında tendon kopması yaşadığı tespit edildi.

"Bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz"

Martin'in tedavisinin uzun soluklu olacağının aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

Oyuncumuz Jarell Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)