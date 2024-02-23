Galatasaray'da Jonah Radebaugh ile yollar ayrıldı Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Türkiye Basketbol Süper Lig'inde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.

Yakup Sekizkök'ün çalıştırdığı sarı-kırmızılı takımda ABD asıllı Karadağlı oyuncu Jonah Radebaugh ile yollar ayrıldı.

"Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray ile 16 resmi maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.