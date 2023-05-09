Galatasaray'da Pistiolis ile yollar ayrıldı Galatasaray Basketbol Takımı, 44 yaşındaki çalıştırıcı Andreas Pistiolis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Türkiye Süper Ligi'nde de geride kalan 27 haftada istikrarsız bir performans sergileyerek 12. basamakta yer alan Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, takımın Yunan başantrenörü Andreas Pistiolis'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

"Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Geçen sezonun ortasında gelmişti

2021-22 sezonunun ortasında Galatasaray, Ekrem Memnun’un görevine son vererek 44 yaşındaki Andreas Pistiolis’le 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kısa sürede yaptığı büyük etkiyle taraftarların sevgilisi haline gelen Pistiolis, geçtiğimiz kasım ayında takımla iki yıllık yeni bir anlaşma yapmıştı.