Galatasaray'da, Will Cummings sakatlık geçirdi

İHA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile oynadığı St. Quentin Basket-Ball maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Will Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: