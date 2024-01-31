Galatasaray'da Zvezdan Mitrovic dönemi sona erdi Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde istikrarsız sonuçlara imza atan ve rakiplerinin gerisinde zirveden uzakta kalan Galatasaray'da bir veda yaşandı.

18 maç sonunda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan ve play-off potasında yer alan sarı-kırmızılı takımda, Sırp Başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollar ayrıldı.

"Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Geçtiğimiz sezon mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Taraftarlarla tartıştı

Mitrovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 25 sayı öne geçilen ancak 96-93'lük skorla kaybedilen Dijon maçının ardından taraftarla tartışma yaşamıştı.