Galatasaray'dan Bodrum Basketbol'a 73 sayılık fark!

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Galatasaray, rakibini 73 sayı farklı 100-27 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde etti. Bodrum temsilcisi ise 12. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Gülşen Fitik 6, Steinberga 16, Meltem Yıldızhan 7, Li 9, Vanloo 5, Selin Rachel Gül 3, Sude Yılmaz 6, Ayşegül Günay Aladağ 14, Ayşe Cora 17, Park 4, Derin Erdoğan 10, Arifecan Vardar 3

Bodrum Basketbol: Jones 4, Selin Tekin 7, Azra Erçelik, Güzem Tüzün 7, Hillingshed 5, Sıla Tunçdemir, İdal Yavuz 2, Elif Bati, Cansu Çolakoğlu, Eslem Güler 2, Belçim Naz Şahinkanat