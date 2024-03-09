Galatasaray'dan Darüşşafaka'ya 17 sayı fark
AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Galatasaray, rakibi karşısında baştan sona önde götürdüğü maçı 95-78’lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı. Böylelikle Galatasaray 11. galibiyetini alırken Darüşşafaka 12. yenilgisini yaşadı.

Skor dağılımı

Galatasaray: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2

Darüşşafaka: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)