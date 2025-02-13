Galatasaray'dan Nesibe Aydın'a 24 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Galatasaray, 97-73'lük skorla kazanmayı başardı.
SKOR DAĞILIMI
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 5, Wallace 27, Nared 14, Serfa 17, Rojin Yolcu, Merve Arı, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner
Galatasaray: Ayşe Cora 17, Jisu Park 4, Derin Erdoğan 8, Fraser 5, Vanloo 6, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 2, Ayşegül Günay Aladağ 21, Meltem Yıldızhan 20, Yueru Li 14
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