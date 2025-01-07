Galatasaray'dan Saint-Quentin Basket-Ball'a 21 sayı fark!

AA & Ensonhaber
Temsilcimiz Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 84-63'lük skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Maçı 21 sayı farkla kazanarak seride 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü Saint Quentin'e konuk olacak.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: Livingston 9, Sadık Emir Kabaca 9, Palmer 15, Delgado 9, Göksenin Köksal 2, Cummings 14, Samet Geyik 7, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Efianayi, Yaman Alişan Efe Vatan
Saint-Quentin Basket-Ball: Traore 10, Pfister, Robinson 4, Olejniczak 8, Kirkwood 5, Schwartz 3, Diakite 3, Sinha 6, Oniangue 15, Boucaud 5, Silva 4 Moore
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