Galatasaray'dan Samsunspor'a 44 sayı fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 44 sayılık farkla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar, küme düşmesi kesinleşen rakibini 113-69'luk skorla mağlup etti.
Galatasaray, 14. kez kazandı
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 29. maçında 14. kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, normal sezonun son haftasında TOFAŞ’a konuk olacak.
Ligdeki 29. maçında 26. yenilgisini alan Samsunspor ise deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Skor dağılımı
Galatasaray: İsmet Akpınar 12, Sadık Emir Kabaca 12, Dee Bost 12, McCormack 9, Göksenin Köksal 5, Halilovic 9, Samet Geyik 14, Prepelic 13, Efe Vatan 2, Yeboah 15, Ruşen Kerem Erdem 1, Buğrahan Tuncer 9
Samsunspor: Bora Satır 11, Arda Berk Kaya 8, Mehmet Öngel 7, Göktuğ Baş 10, Muhammed Doğan Şenli 14, Mehmet Batuğ Gür 3, Alp Günyeli 9, Kaan Dikmen, Yusuf Sarıcaoğlu 7
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