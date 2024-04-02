Galatasaray'ı derbide yenen Fenerbahçe finale yükseldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı.
Play-Off yarı final ikinci maçında Tolga Esenci yönetimindeki Galatasaray ile Valerie Garnier'in çalıştırdığı Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabaka ezeli rakibini deplasmanda 38 sayı farkla 109-71'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 2-0'lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, finalde Beşiktaş'ı eleyen ÇBK Mersin ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Skor dağılımı
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 36, McCowan 10, Meltem Yıldızhan, Hartley 13, Vanloo 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz, Harrigan 2, Kübra Taşar
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Meesseman 14, Milic 9, Collier 18, McBride 21, Sevgi Uzun 9, Duygu Özen 10, İdil Saçalır 2, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3
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