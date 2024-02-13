Galatasaray'ı eleyen Karşıyaka yarı finalde

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes'le karşılaşacak.
İlk periyot
Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı 11 sayıya (23-12) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 önde tamamladı.
İkinci periyot
İkinci periyodun başında yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 14 sayıya (28-14) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 35-23 üstün geçti. Konuk takımda Prepelic'in 3 sayılık basketlerine rağmen Pınar Karşıyaka soyunma odasına 45-37 önde gitti.
Üçüncü periyot
Üçüncü periyoda McCollum ve Vitto Brown'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Kenan Sipahi'nin basket faulden bulduğu sayılarla 17 sayılık farka ulaştı: 69-52. Ev sahibi ekip periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde tamamladı.
Son periyot
Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 88-72 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Pınar Karşıyaka: 88 - Galatasaray Ekmas: 72
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, McCollum 12, Vitto Brown 25, Carey 17, Furkan Haltalı 1, Thomas Akyazılı 6, Hilliard 6, Mert Celep
Galatasaray: Walden 9, İsmet Akpınar 2, Buğrahan Tuncer 6, Yeboah 8, McCormack 4, Sadık Emir Kabaca 8, Halilovic 10, Samet Geyik 2, Prepelic 19, Göksenin Köksal 4
1. periyot: 23-14
Devre: 45-37
3. periyot: 74-56
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