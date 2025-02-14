Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 89-74'lik skorla kazanmayı başararak finale yükseldi.
Fenerbahçe, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
Organizasyonun finali 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
3 KEZ UYARI ANONSU YAPILDI
Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atmasından dolayı 3 kez uyarı anonsu yapıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar son periyodun bitmesine 8 dakika 21 saniye kaldığı sırada Galatasaraylı basketbolcuların olduğu yere yabancı madde attı ve sonrasında 3. kez uyarı anonsu yapıldı.
Sarı-kırmızılı basketbolcular ve hakemler anonsun ardından soyunma odasına gitti.
Yabancı madde atan sarı-lacivertli taraftarlarının bulunduğu tribünün çıkartılmasının ardından Galatasaraylı basketbolcular sahaya geri döndü ve yaklaşık 25 dakikanın ardından oyun tekrar başladı.
FENERBAHÇE: 89 - GALATASARAY: 74
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe: Guduric 10, McCollum 14, Tarık Biberoviç 14, Hayes-Davis 18, Birch 1, Sertaç Şanlı 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall, Metecan Birsen 5, Wade Baldwin 7, Melli 4, Mert Emre Ekşioğlu
Galatasaray: Palmer 6, Livingston 3, Göksenin Köksal, Young 3, Delgado 5, Izundu 16, Sadık Emir Kabaca, Wallece 7, Cummings 22, Buğrahan Tuncer 12
1. Periyot: 22-16
Devre: 42-35
3. Periyot: 64-46
Beş faulle çıkan: 38.30 Ebuka Rufus Izundu (Galatasaray)
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