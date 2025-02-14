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Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu Fenerbahçe, Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında Galatasaray’ı 89-74 mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.