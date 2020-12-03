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    Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Ömer Uğurata, sezonun kalan kısmında başantrenör olarak görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:44
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    Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni koçu belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonundan bu yana yardımcı antrenörlük yapan Ömer Uğurata'nın, sezonun geri kalanında başantrenörlük görevini üstleneceğini açıkladı.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

    "Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevi için, şimdiye kadar takımımızda yardımcı antrenörlük görevini yürüten Ömer Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

    Galatasaray ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata #1

    Antrenörlük kariyerine 2001 yılında Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Beykoz Spor Kulübü'nde başlayan Uğurata, 2003 yılına dek burada A takım ve altyapı antrenörlüğü yaptı. Ardından 2002-2003 yıllarında İTÜ Spor Kulübü'nde altyapı antrenörü olarak görev yapan Uğurata, 2003-2008 yılları arasında Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Spor Kulübü'nde A takım yardımcı antrenörlüğü ve altyapı antrenörü olarak görev yaptı.

    Milli takımda 2008-2012 yılları arasında A Milli Takım İstatistik ve Analiz Sorumlusu, 2012-2014 yılları arasında A Milli Takım Yardımcı antrenörlüğü, 2008-2009 yıllarında Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü, 2009-2011 arasında Yıldız Milli Takım Yardımcı Antrenörü olarak görev yapan Ömer Uğurata, 2018 yılından bu yana Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu."

    Galatasaray ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata #2

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