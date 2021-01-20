Galatasaraylı ve Fenerbahçeli kadın basketbolcular, Avrupa'da galip

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli kadın basketbolcular, Avrupa'da galip

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fransız rakibi Basket Landes'i, Fenerbahçe de Çek ekibi ZVVZ USK Prag'ı yendi.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.

FENERBAHÇE ÇEK RAKİBİNİ DEPLASMANDA YENDİ

Korona virüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ilk etabı Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu’nda ikinci etap maçları Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ev sahipliğinde başladı. Sarı-lacivertliler ilk etap maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamlamıştı.

Fenerbahçe, B Grubu dördüncü maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaştı. İlk yarısını 32 sayı farkla 59-27 önde tamamladığı karşılaşmayı 99-70 kazanan sarı-lacivertliler, grubundaki üçüncü galibiyetine imza attı. Takımda süre alan tüm oyuncular skor katkısı sağladı. Kayla McBride kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri olurken, Alina Iagupova 23, Cecilia Zandalasini de 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe, B Grubu beşinci maçında 21 Ocak Perşembe günü oynanacak TSİ 18.00’de VBW Arka Gdynia ile karşılaşacak.