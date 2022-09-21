Petrol
90.31
-0.34%
Euro
18.1047
-0.82%
Dolar
18.3249
0.03%
Altın
982.23
0.23%
Borsa
3246
0.00%
Bitcoin
361.777
3.43%
BTXN Coin
7.98
-1.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Gasol, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu

    Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu.
    • 21.09.2022 - 19:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gasol, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu

    İspanyol eski yıldız basketbolcu Pau Gasol, 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın elçisi oldu.

    FIBA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde 2 Amerikan Basketbol Ligi (NBA), bir Dünya ve 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Gasol'un, uzun zamandır kadınlara sporda ve hayatın her alanında fırsat verilmesinin güçlü bir savunucusu olarak çalıştığı belirtildi.

    Turnuva yarın başlıyor

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Pau Gasol, erkek profesyonel takımların antrenör adayı olabilmek için kadınların da aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini belirterek, "Kadın basketbolunun büyük bir hayranıyım. Kadınların maçları yükseliyor ve dünyanın en iyi takımlarının uluslararası basketbolda en yüksek onur için mücadele etmesini izlemek üzere Sidney'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Sporcuların sahaya getirdikleri beceri, yoğunluk, fiziksellik ve tutku seviyesi inanılmaz. Ülkeniz için basketbolun en büyük sahnesinde oynamak en büyük gururdur." ifadelerini kullandı.

    Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, yarın başlayacak.


    Julian Assange’ın ABD’ye iadesi protesto edildi
    Dünya

    Julian Assange’ın ABD’ye iadesi protesto edildi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon isted
    İç Haber

    Arabasını satışa çıkaran bir kişi karşılığında telefon isted

    Görüş Bildir