Geçen sene Türkiye'de oynadı! Janis Timma'dan acı haber

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CSKA Moskova'nın Letonyalı milli basketbolcusu Janis Timma, Moskova’da trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı TASS’ın duyurduğu habere göre, Timma’nın bedeni Moskova’nın merkezinde yer alan bir rezidansın girişinde bulundu.

TÜRKİYE'DE DE OYNAMIŞTI

2023 yılında Darüşşafaka forması da giyen Janis Timma, basketbol dünyasında önemli bir kariyere sahipti.

Türkiye’de oynadığı dönemde dikkat çeken performanslar sergileyen Letonyalı yıldız, CSKA Moskova ile kariyerine devam ediyordu.

JANIS TIMMA KİMDİR?

Janis Timma, 2 Temmuz 1992 doğumlu Letonyalı profesyonel basketbolcudur. Basketbol kariyerine genç yaşta başlayan Timma, 2,01 metre boyunda ve genellikle küçük forvet pozisyonunda oynamaktadır.

Timma'nın kariyeri şu şekilde özetlenebilir:

Gençlik Yılları: Krāslava'da büyüdü ve 15 yaşında Riga'ya taşındı. Burada ASK Riga'nın genç takımına katıldı ve daha sonra DSN Riga ile Letonya 2. Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Profesyonel Kariyer Başlangıcı: 2011-12 sezonunda Liepājas Lauvas ile profesyonel kariyerine başladı. Ardından Ventspils ile Letonya Ligi şampiyonluğu ve playoff MVP'si unvanını kazandı.

VEF Riga ile Başarılar: 2014 yılında VEF Riga'ya katıldı ve burada EuroCup ve VTB Birleşik Ligi gibi uluslararası turnuvalarda oynadı. 2015 yılında Letonya Ligi All-Star maçının MVP'si oldu ve VTB Birleşik Ligi'nin Genç Oyuncusu seçildi.

NBA Draftı: 2013 NBA Draftı'nda Memphis Grizzlies tarafından 2. turda 60. sırada seçildi. Daha sonra draft hakları Orlando Magic'e devredildi ve 2021'de Magic'in yaz ligi takımında yer aldı.

Avrupa Kariyeri: Zenit St. Petersburg, Baskonia, UNICS Kazan, Lakeland Magic, Grises de Humacao ve son olarak Monbus Obradoiro'da oynadı. Kariyeri boyunca çeşitli Avrupa liglerinde ve ulusal takımlarda önemli katkılar sağladı.