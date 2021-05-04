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    Gecenin maçında gülen taraf Lakers

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam ederken, gecenin düellosunda kazanan Los Angeles Lakers oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:46
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    Gecenin maçında gülen taraf Lakers

    NBA'de dün gece 8 karşılaşma gerçekleşti. Normal sezonun sonuna yaklaşırken, ilk 8'e girip playoff oynama rekabeti kızıştı. Geçen sene Batı Konferans finallerinde karşılaşan Lakers ve Denver dün gece yine karşı karşıya geldi.

    Gecenin maçında gülen taraf Lakers #1

    KAZANAN LAKERS

    NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets’ı ağırladı. Staples Center’da gerçekleşen mücadelede Lakers adına sakatlığı bulunan Lebron süre alamazken, Anthony Davis karşılaşmayı 25 sayı 7 ribaund ile tamamladı.

    Nuggets adına ise gecenin en skorer oyuncusu Sırp pivot Nikola Jokic oldu. Jokic karşılaşmayı 32 sayı 9 ribaund 5 asistle tamamladı ama mağlubiyete engel olamadı.

    Gecenin maçında gülen taraf Lakers #2

    WASHINGTON’DAN 154 SAYI

    Gecenin bir diğer müsabakasında Indiana Pacers, Washington Wizards’a konuk oldu. Karşılaşma 154 - 141 Washington lehine sonuçlandı. Rui Hachimura Wizards adına 27 sayıyla oynarken, Indiana’nın şutör gardı Caris LeVert 33 sayı 5 asist 7 ribaund ile maçı tamamladı.

    Gecenin maçında gülen taraf Lakers #3

    GECENİN SONUÇLARI

    Detroit Pistons - Orlando Magic: 112 - 119

    Washington Wizards - Indiana Pacers: 154 - 141

    Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 123 - 114

    Chicago Bulls - Philadelphia Sixers: 94 - 106

    Utah Jazz - San Antonio Spurs: 110 - 99

    Memphis Grizzlies - New York Knicks: 104 - 118

    New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 108 - 123

    Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 93 - 89

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