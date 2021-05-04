Gecenin maçında gülen taraf Lakers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam ederken, gecenin düellosunda kazanan Los Angeles Lakers oldu.

NBA'de dün gece 8 karşılaşma gerçekleşti. Normal sezonun sonuna yaklaşırken, ilk 8'e girip playoff oynama rekabeti kızıştı. Geçen sene Batı Konferans finallerinde karşılaşan Lakers ve Denver dün gece yine karşı karşıya geldi.

KAZANAN LAKERS

NBA’de Los Angeles Lakers, sahasında Denver Nuggets’ı ağırladı. Staples Center’da gerçekleşen mücadelede Lakers adına sakatlığı bulunan Lebron süre alamazken, Anthony Davis karşılaşmayı 25 sayı 7 ribaund ile tamamladı.



Nuggets adına ise gecenin en skorer oyuncusu Sırp pivot Nikola Jokic oldu. Jokic karşılaşmayı 32 sayı 9 ribaund 5 asistle tamamladı ama mağlubiyete engel olamadı.





WASHINGTON’DAN 154 SAYI

Gecenin bir diğer müsabakasında Indiana Pacers, Washington Wizards’a konuk oldu. Karşılaşma 154 - 141 Washington lehine sonuçlandı. Rui Hachimura Wizards adına 27 sayıyla oynarken, Indiana’nın şutör gardı Caris LeVert 33 sayı 5 asist 7 ribaund ile maçı tamamladı.

GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons - Orlando Magic: 112 - 119

Washington Wizards - Indiana Pacers: 154 - 141



Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers: 123 - 114



Chicago Bulls - Philadelphia Sixers: 94 - 106



Utah Jazz - San Antonio Spurs: 110 - 99



Memphis Grizzlies - New York Knicks: 104 - 118



New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 108 - 123



Los Angeles Lakers - Denver Nuggets: 93 - 89