Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belirlendi

AA & Ensonhaber

Manisa'da 22-27 Nisan'da düzenlenecek ve 8 ülkeden 12 takımın yer alacağı Gençler Basketbol Şampiyonlar Liginde kura çekimi yapıldı.

Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde yapılan kura çekiminde, turnuvanın basketbol elçisi seçilen Mehmet Yağmur, 3 torbaya ayrılan takımların yer aldığı topları çekti.

GRUPLAR

Buna göre, organizasyonda Bosna Hersek'ten Igokea m:tel, Almanya'dan Porsche BBA ve Aliağa Petkimspor, A Grubunda yer aldı.

B Grubundaki Galatasaray, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ve Belçika'dan Filou Oostende ile eşleşti.

Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı C Grubunda, organizasyonun son şampiyonu Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ve İtalyan Pallacanestro Reggiana ile yer aldı.

D Grubu, TOFAŞ Bursa, Çekya'dan ERA Nymburk ve Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes takımlarından oluştu.

MANİSA TARIK ALMIŞ SPOR SALONU'NDA OYNANACAK

Avrupa'nın 18 yaş altı takımları için en prestijli kulüp turnuvası olan Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, Manisa Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak.