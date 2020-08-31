George: Boykottan beri takımca daha yakın olduk

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, oyuncuların geçtiğimiz hafta Çarşamba günkü maçları boykot etmesinden bu yana, Clippers'ın takım olarak daha yakın olduğunu söyledi.

LA Clippers'ın başarılı oyuncusu Paul George basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NBA'deki boykot hakkında da konuşan George, şu açıklamaları yaptı:

"İki gün konuşmak ve rahatsız edici sohbetler yapmak durumunda kaldık. Farklı adamların bakış açılarını ve ilgi alanlarını görme şansımız oldu ve bütün takım olarak, birçok şeyi tartıştık. Kesinlikle daha da yakınlaştık."

Clippers ve Los Angeles Lakers ekiplerinin ikisi de Çarşamba günkü toplantıda sezona devam etmeme kararı aldıktan sonra, ertesi gün tekrar devam kararı vermişlerdi.

"ARTIK TAKIM OLARAK DAHA YAKINIZ"

Koç Doc Rivers, boykottan bu yana tüm ligin daha da yakınlaştığını söyledi.

"Sanırım son 48 saatten dolayı her takım daha yakın. Ama bence gerçekten daha yakın olan, genel olarak oyunculardır... Odada muhtemelen birini tanımayan ve konuşan adamlar görülüyordu. Bu ligde bazı akıllı genç oyuncular var."

George, bubble'da anksiyete ve depresyondan acı çektiğini kabul etmenin, kendisi ve akranları arasında bir bağ oluşturmaya yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi:

"Biliyorsunuz, bubble'da bundan ilk bahseden ben olsam da olmasam da, hepimiz bununla uğraşıyoruz. Burada adamlarla bazı sohbetler yaptım ve birkaç kişi şunu söyledi: 'bu konuda yalnız olmadığım için mutluyum.' Bir yandan bununla da uğraşıyordum. Burada yürüttüğümüz bir şey bu. Bir kardeşlik."