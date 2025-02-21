Gianmarco Pozzecco: Avrupa'nın en iyi koçlarından birine karşı oynadık

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2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya, A Milli Takım'ı 80-67 yendi.

İtalya Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇLARINDAN BİRİNİN TAKIMINA KARŞI OYNADIK"

Karşılaşma hakkında görüşlerini paylaşan Pozzecco şöyle dedi:

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Avrupa'nın en iyi koçlarından birinin takımına karşı oynadık. Larkin ve Furkan Korkmaz gibi oyunculara sahipler. Kolay maç olmadı. Genç oyunculardan oluşan kadroyla oynadık. Tecrübeli oyuncularımız yoktu. Bu oyuncular İtalya'nın geleceği. Çok harika performans gösterdik. Çok iyi sonuç aldık. İyi savunma yaptık. Hücumda topu iyi taşıdık. Agresif oynadık. Çok mutluyum."

İtalya'nın kaptanı Alessandro Pajola ise özellikle savunmada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayarak "Çok mutluyum. Kaptan olarak ilk maçıma çıktım. Takımla gurur duyuyorum." diye konuştu.