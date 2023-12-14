Giannis Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Milwaukee Bucks galip geldi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti.
Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 140-126'lık skorla yendi.
Bucks'ta 64 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle yıldızlaşan Antetokounmpo, bu performansla kariyer ve kulüp rekoru kırdı.
Ev sahibinde Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaund ve 6 asist, Bobby Portis de 19 sayıyla katkı verdi. Pacers'ta ise Tyrese Haliburton ve Myles Turner'ın 22'şer, Bennedict Mathurin'in de 14 sayılık performansları yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Milwaukee Bucks, sezonun 17. galibiyetine ulaşırken, Indiana Pacers 9. yenilgisini aldı.
Alperen Şengün'lü Rockets 12. galibiyetini aldı
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı takımı Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 117-104 mağlup etti.
Rockets'ta Tari Eason, 25 sayı ve 14 ribaundla "double-double" yaparken, Alperen Şengün de 9 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle mücadele etti.
Grizzlies'ta ise Jaren Jackson'un 44 sayı, 7 ribaund ve 2 asistiyle, Derrick Rose'un 19 sayı, 4 ribaund ve 6 asisti mağlubiyeti önleyemedi.
Bu sonucun ardından Houston Rockets, 12 galibiyetini elde ederken, Memphis Grizzlies 17. mağlubiyetini yaşadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Washington Wizards: 122 - New Orleans Pelicans: 142
Detroit Pistons: 111 - Philadelphia 76ers: 129
Toronto Raptors: 135 - Atlanta Hawks: 128
Miami Heat: 115 - Charlotte Hornets: 104
San Antonio Spurs: 119 - Los Angeles Lakers: 122
Milwaukee Bucks: 140 - Indiana Pacers: 126
Houston Rockets: 117 - Memphis Grizzlies: 104
Utah Jazz: 117 - New York Knicks: 113
Phoenix Suns: 112 - Brooklyn Nets: 116Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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