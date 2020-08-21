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    Giannis: Seride 2-0 geriye düşemezdik

    Bucks'ın yıldız isimlerinden Giannis Antetokounmpo, Orlando Magic maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2020 - 12:20
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    Giannis: Seride 2-0 geriye düşemezdik

    Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın Orlando Magic'e karşı playoff serisinde 0-2 geride kalmak istemediğini söyledi.

    Dün gece Magic'e karşı heyecanlı 2. maç performansında Antetokounmpo, 28 sayı, 20 ribaund ve 5 asistle yanıt vererek, Bucks'ı 111-96'lık bir galibiyete götürdü ve seriyi 1-1'e getirmeyi başardı.

    Giannis: Seride 2-0 geriye düşemezdik #1

    Giannis, şu açıklamaları yaptı:

    "Bence tüm takım bu maça hazırdı. Anlamanız gerek, 2-0 geriye düşmek istemezsiniz. Yine geri dönebiliriz, ama kendinizi o pozisyona sokmak istemezsiniz, özellikle de playoffların başlarında. Çıkıp sıkı bir şekilde oynayarak, galibiyet elde etmeye çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Konuşmakla olmazdı, oynamamız da gerekiyordu.

    Kazanmak istiyorsak ve playofflarda derine giderek kendimiz olmak istiyorsak, savunma yapmak zorundayız. Bunu ilk maçta yapmamıştık. Bu yüzden, bence herkes bunu kişisel aldı ve kimsenin hoşuna gitmedi. Kimse yeterince efor sarfetmediğini duymak istemez, ondan ötürü herkes çıkıp elinden gelenin en iyisini verdi."

    Elias Sports Bureau verilerine göre Antetokounmpo, 32 dakika civarı bir sürede 25 sayılık ve 20 ribaundlık performansıyla, bir playoff maçında bu alanda rekor kırdı.

    ESPN Stats & Information araştırmasına göre, Minnesota Timberwolves'un 2004'teki birinci tur serisinin 1. maçında Kevin Garnett, benzer bir performansı Denver Nuggets karşısında 36 dakikada göstermişti.

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