Gintare Petronyte, EuroCup'ta ayın oyuncusu oldu Melikgazi Kayseri Basketbol’un Litvanyalı oyuncusu Gintare Petronyte, EuroCup Ayın Kadın Oyuncusu seçildi.

İHA

EuroCup Women mücadelesinde çeyrek finale yükselen Melikgazi Kayseri Basketbol’un başarılı oyuncusu Gintare Petronyte, Eurocup Ayın Kadın Oyuncusu seçildi.

EuroCup’un resmi internet sitesinden duyurulan haberde özellikle Gintare Petronyte’nin Macar ekibi Pecs ile oynanan iki maçta ortaya koyduğu başarılı performansa atıf yapıldı.

"Kayseri'yi EuroCup Kadınlar Çeyrek Finallerine göndermenin karşılığı alındı"

Tanıtım yazısı ile duyurulan ayın oyuncusu konusunda yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

Gintare Petronyte, bir ay boyunca destansı bir mücadele sonunda Melikgazi Kayseri'yi EuroCup Kadınlar Çeyrek Finallerine göndermenin karşılığı alındı.

Açıklamada ayrıca Gintare Petronyte’nin bu sezon yakaladığı istatistikler hakkında da bilgiler verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)