Giresun Kerasusspor Erkek Basketbol takımı EBBL’ye kabul edildi!

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Giresun’da 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atan Giresun Kerasusspor Erkek Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) için gereken şartları sponsor firmalarla birlikte yerine getirerek lige kabul edildi.

HEDEF 2. LİG

Bu organizasyonda ilk kez yer alacak olan Giresun temsilcisi, daha önce üst liglerde forma giymiş tecrübeli oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirerek güçlü bir kadro kurdu. Kulüp yönetimi, 2. Lig’e yükselme hedefiyle sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

BASKETBOLSEVERLERİN İLGİSİ BÜYÜK

Giresun Kerasusspor, il içi maçlarda büyük ilgi gören karşılaşmalara imza atmıştı.

Takımın yakın zamanda başlayacak lig maçlarına dair tüm bilgilendirmeler, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.