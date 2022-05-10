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    Golden State konferans finaline göz kırptı

    NBA Batı Konferansı yarı final 4.maçında Golden State Warriors, Memphis Grizzles’ı 101-98 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi.
    • 10.05.2022 - 15:12
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    Golden State konferans finaline göz kırptı

    Batı Konferansı serisinin 4.maçında Golden State Warriors evinde ağırladığı Memphis Grizzles’ı 101-98 yenerek seride durumu 3-1 e getirerek önemli bir avantajın sahibi oldu.

    Golden State’te Stephen Curry 32 sayı 8 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer oyuncusu oldu. Galibiyette Andrew Wiggins 17 sayı ve 10 ribaunt, Klay Thompson 14 sayı ve 10 ribaunt katkıda bulundu.

    Memphis’in genç yıldızı Ja Morant’in yokluğunda Jaren Jackson’ın 21 sayı 5 ribaunt ve  5 blokluk performansı galibiyete yetmedi.

    Golden State konferans finaline göz kırptı #1

    Boston Celtics seriye eşitlik getirdi

    Doğu Konferansı serisinin 4.maçında Boston Celtics, konuk olduğu Milwaukee Bucks’ı 116-108 yenerek seride durumu 2-2’ye getirerek eşitliği sağladı.

    Boston’da Al Horford, 30 sayı ve 8 ribauntla play-off sayı rekorunu kırarken Jayson Tatum, 30 sayı 13 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    Milwaukee’nin yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun 34 sayı 18 ribaunt ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

    Gecenin Sonuçları

    • Golden State Warriors 101-98 Memphis Grizzles
    • Milwaukee Bucks 108-116 Boston Celtics

    Golden State konferans finaline göz kırptı #2


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