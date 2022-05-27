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    Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde Golden State Warriors, Batı Konferansı final serisini 4-1 kazanarak finale yükselen ekip oldu.
    • 27.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 13:57
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    Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'nde sona gelinirken finale adını yazdıran ekipler belli olmaya başladı.

    Golden State Warriors, Dallas Mavericks'i 120-110 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-1 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

    Golden State Warriors adını finale yazdırdı

    Batı Konferansı finali 5. maçında Mavericks'i ağırlayan Warriors, rakibini mağlup ederek son 8 sezonda 6. kez adını NBA finaline yazdırdı.

    Warriors'ta Klay Thompson 32 sayı attı

    Warriors'ta Klay Thompson 32 sayı, Andrew Wiggins 18 sayı, 10 ribaunt, Draymond Green 17 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Jordan Poole 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 15 sayı, 9 asistle oynadı.

    Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi #1

    Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı attı

    Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Spencer Dinwiddie ise 26 sayıyla mücadele etti.

    Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi #2

    Finaldeki rakip, Miami Heat-Boston Celtics eşleşmesinin galibi olacak

    Konferans şampiyonluğuna ulaşan Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Miami Heat-Boston Celtics (2-3) eşleşmesinin galibi olacak.

    Golden State Warriors, NBA finaline yükseldi #3


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