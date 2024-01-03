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Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum: Bunu beğendim

Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum: Bunu beğendim Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Alperen Şengün için yorumda bulundu. Milli basketbolcumuz da bu yoruma aynı incelikle yanıt verdi.