GS Warriors 62.5 milyon dolar ödemek için Curry'den randevu alacak Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, 62,6 milyon dolarlık tek yıllık kontrat uzatması için Warriors ile görüşmelere başlıyor. Görüşmelerin 21 Ekim'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Haber Merkezi

Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, kulübüyle yeni bir sözleşme uzatma anlaşması için görüşmelere hazırlanıyor.

The Athletic'ten Anthony Slater'ın haberine göre, Curry'nin mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek olmasına rağmen, önümüzdeki iki sezonda 115,3 milyon dolar kazanacağı bu anlaşmayı 62.6 milyon dolarlık tek yıllık bir uzatma ile sürdürme hakkına sahip.

GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

Curry'nin yeni sözleşme üzerine görüşmeleri için tarih belirlemesi bekleniyor ve bu anlaşmanın 21 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Paris'te ilk Olimpiyat altın madalyasını kazanan Curry, ABD'ye yakın zamanda döndü ve bir süre daha takıma katılmayacağı belirtiliyor.

Bu sebeple görüşmelerin kısa vadede gerçekleşmeyebileceği ifade ediliyor.

WARRIORS'IN TEKLİFİ

Warriors, Curry'ye istediği takdirde sözleşmesini tek senelik bir uzatmayla 62,6 milyon dolara çıkarmayı teklif ettiğini, resmi ve medya önünde açık bir şekilde dile getirdi.

Eğer Curry bu teklifi kabul ederse, 38 yaşında sahaya çıkacağı 2026-2027 sezonunda da Warriors forması giymeye devam edecek.

DAHA ÖNCEKİ ANLAŞMALAR

Curry, daha önce 2012 ve 2021 yıllarında Warriors ile kontrat uzatmış ve 2017'de serbest oyuncu sözleşmesi imzalamıştı.

Bu yeni anlaşma, Curry'nin kariyerinde bir başka önemli dönüm noktası olabilir.