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Hakan Demir, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geri döndü

Hakan Demir, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geri döndü Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda play-off hattında bulunan ve FIBA Europe Cup'ta da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.