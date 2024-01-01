Hakan Demir, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geri döndü

İHA
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, deneyimli başantrenör Hakan Demir ile yeniden anlaştı.
Demir, geçtiğimiz sezonun 9. haftası itibarıyla da yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve sezon sonunda takımı Avrupa kupasına taşımayı başarmıştı.
Hakan Demir, geçtiğimiz sezon bitiminde İran Milli Takımı ile anlaşarak yerini Ahmet Kandemir'e bırakmıştı.
İran Milli Takımı serüveni
Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz yaz İran Milli Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile birlikte dünya iampiyonasına ve Asya oyunlarına katıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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