Hidayet Türkoğlu: Bu utanç FIBA'nın

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gürcistan maçı için konuştu FIBA'yı eleştirdi.

12 Dev Adam'ın Gürcistan ile karşı karşıya geldiği mücadelenin soyunma odasında utanç verici bir olay yaşanmıştı.

Gürcistanlı oyuncular Furkan Korkmaz'a saldırmış, olayı yatıştırmaya gelen polis ekipleri Türk oyuncuları tartaklamıştı.

Maç sonrası yaşanan olaylar ve yapılan kural hatası nedeniyle FIBA'ya itirazda bulunulmuştu. Yapılan itirazı FIBA reddetmişti.

Konuyla ilgili, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gürcistan maçı için konuştu FIBA'yı eleştirdi.





"Bu utanç, FIBA'nın utancı"

Türkoğlu açıklamasında, "Süreç o kadar acı ve üzücü ki; kelimelerle ifade etmek zor. Son verilen kararlarla birlikte bir sürü arkadaşımla burada karşılaştım. Böyle bir karara inanamadıklarını söylüyorlar. Herkes, FIBA'nın verdiği karardan dolayı şaşkın. FIBA, her geçen gün bir çöküş yaşıyor. Organizasyon hataları, hakem hataları... FIBA'nın güç kaybettiğini net şekilde görebiliriz. Bize öğretilen, maçın son saniyeye kadar oynanmasıdır. Özellikle son yaşanan EuroBasket olaylarına baktığınızda, Gürcistan'da Almanya'daki olaylar. FIBA çok büyük güç kaybetti. 22 saniyenin çalınmasına göz yummaları kabul edilemez. Bu utanç FIBA'nın utancı." dedi.





"Hukuki anlamda mücadele edeceğiz"

Olanların kabul edilemez olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Olanlar kabul edilemez. Bu utan, FIBA'nın utancıdır. Hukuki anlamda mücadele edeceğiz. Ancak FIBA'nın ortada büyük bir ayıbı var. CAS'a gideceğiz. Uluslararası alanda hakkımızı arayacağız. 22 saniye bu kadar kolay harcanamaz. Bu dünya da kabul etmedi. "FIBA, böyle önemli organizasyonu üçüncü dünya ülkesine vermesini sorgulamalı. Oyuncularımıza saldırıldı ama üç maymunu oynuyorlar. Yaşanan rezilliğin görülmesi için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz." tepkisini gösterdi.